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إصابة 6 عراقيين فى انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد

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إصابة 6 عراقيين فى انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد إصابة 6 عراقيين فى انفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد
أصيب ستة مدنيين عراقيين اليوم السبت نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقى بغداد، وفقا لمصدر أمنى، وقال المصدر إن العبوة الناسفة كانت مزروعة قرب تقاطع النهروان جنوبى شرق بغداد انفجرت؛ ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص تصادف مرورهم لحظة الانفجار.

وعلى صعيد متصل، أوضح بيان لوزارة الدفاع العراقية أن إحباط هجوم الانتحاريين اللذين كانا يرتديان حزامين ناسفين بالعامرية غربى بغداد صباح اليوم، استند إلى معلومات استخباراتية من خلال مفارز مدنية للاستخبارات، ضمن قطاع مسئولية اللواء 54 فرقة المشاة السادسة.

وأشار البيان إلى أن الانتحاريين كانا يعتزمان تفجير الحزامين فى تجمعات للمواطنين العراقيين، وتم رصد تحركاتهم فى المنطقة ومحاصرتهما، حيث قام أحدهما بتفجير نفسه ، وتمكنت عناصر الاستخبارات من قتل الثانى ، دون وقوع خسائر.

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