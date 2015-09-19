الدفاع المدنى السعودى: 2500 شبكة للإطفاء تغطى المشاعر فى الحج

كشفت قيادة قوات الدفاع المدنى السعودى، المشاركة فى تنفيذ الخطة العام لمواجهة الطوارئ فى الحج عن جاهزية 2500 شبكة إطفاء فى مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، حفاظاً على أرواح الحجاج فى حال حصول، حريق فى المشاعر المقدسة .

وأوضح قائد قوات الدفاع المدنى، بالحج اللواء حمد بن عبدالعزيز المبدل، فى تصريح صحفى له اليوم السبت، أن من ضمن الـ 2500 شبكة "1200 مآخذ للمياه بمشعر عرفة، وما يزيد عن 1000 مآخذ فى مختلف مربعات مشعر منى بالإضافة إلى 300 مآخذ مياه حريق فى مشعر مزدلفة ".

وأشار الدفاع المدنى إلى أن "كفاءة جميع شبكات الإطفاء ومآخذ مياه الحريق ، وتوفير مصادر تغذيتها بالمياه فى مشاعر منى ومزدلفة وعرفات على مدار الساعة".

ولفت قائد قوات الدفاع المدنى بالحج إلى اتخاذ جميع الإجراءات لمنع استخدام مياه شبكات الإطفاء لأى أغراض أخرى من قبل الحجاج.

وكان مدير عام الدفاع المدنى السعودى الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أعلن الأحد الماضي، أن الدفاع المدنى استعد للحج بأكثر من 17600 من الضباط والأفراد يدعمهم ما يزيد على 3800 آلية ومعدة، مشيرا إلى أن الدفاع المدنى استحداث العديد من المراكز والفرق الموسمية للحفاظ على سلامة الحجاج بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وجميع طرق الحج للتعامل مع المخاطر الافتراضية كافة.

وأشار الفريق العمرو إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين الدفاع المدنى والأمن العام والشؤون الصحية والهلال الأحمر السعودى للحد من مخاطر الزحام والتدافع وتكدس الحجاج فى مواقع محددة من خلال خطة تتضمن مهام دقيقة لكل جهة .

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