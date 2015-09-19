محمد بن راشد آل مكتوم يتقبل التعازى فى وفاة نجله بدءًا من غد الأحد

يتقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دىي، التعازى فى وفاة نجله الشاب المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فى قصر زعبيل فى دبى، اعتبارا من صباح غد الأحد، وبعد غد الاثنين، وذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى موعد صلاة الظهر ثم بعد ذلك من عقب صلاة العصر إلى موعد صلاة المغرب خلال هذين اليومين، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

فيما نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطنى، نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذى انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم.

وتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى وإلى أسرة آل مكتوم، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.