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وفاة عامل صعقًا بالكهرباء داخل شركة صناعية في السويس

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وفاة عامل صعقًا بالكهرباء داخل شركة صناعية في السويس وفاة عامل صعقًا بالكهرباء داخل شركة صناعية في السويس

ثلاجة حفظ الجثث – ارشيفية

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء ظهر اليوم، أثناء عمله بأحد الشركات الصناعية بالسويس بمنطقة عتاقة.

وقام عمال الشركة، على أثر الحادث، بنقل زميلهم أحمد . ش ” 24 سنة  إلى مستشفى السويس العام عقب الحادث مباشرًة في محاولة لانقاذه ولكنه فارق الحياة قبل الوصول للمستشفى، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى وتجمهر عشرات من العمال بالشركة أمام المشرحة مطالبين بوفد من النيابة العام لفحص مكان الحادث حفاظًا على حقوق زميلهم. وإخطار مدير أمن السويس، اللواء جمال عبد الباري، بالواقعة وجاري تحرير محضر بقسم شرطة عتاقة بالحادث وأخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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