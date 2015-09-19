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بالصور..توافد المصلين على مسجد زعبيل لأداء صلاة الجنازة على جثمان راشد بن محمد

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بالصور..توافد المصلين على مسجد زعبيل لأداء صلاة الجنازة على جثمان راشد بن محمد بالصور..توافد المصلين على مسجد زعبيل لأداء صلاة الجنازة على جثمان راشد بن محمد

بدأ توافد المصلين والمشيعين لمسجد زعبيل لأداء صلاة المغرب والجنازة على جثمان المرحوم  الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم إثرنوبة قلبية.

وأعلن ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله "  الحداد في إمارة دبي لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة ، وذلك بوفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 34 عاما .. إنا لله وإنا إليه راجعون " .

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