قامت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بشن حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة والمواد المخدرة، وضبط الأمن بالشارع تحت اشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج.
> حيث تم ضبط عدد 403 مخالفة مرورية و 8 قضية تموينية و 10 قطع سلاح ناري و 8 قضايا مخدرات ما بين تعاطي واتجار، كما تم تنفيذ عدد 350 حكم قضائي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
ضبط 403 مخالفة مرورية و 10 قطع سلاح ناري بحملة أمنية في سوهاج
قامت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بشن حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة والمواد المخدرة، وضبط الأمن بالشارع تحت اشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج.