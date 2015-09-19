محافظ الوادى الجديد: توزيع 100 رأس ماشية على الفقراء بالمجان

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اليوم السبت، اجتماعا مع وفد مؤسسة مصر الخير، وذلك فى إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تمت الموافقة على دعم المحافظة بـ100 رأس ماشية بالمجان منها عدد 65 رأس من مؤسسة مصر الخير .

ووجه عشماوى بضرورة توفير كافة وسائل السلامة والأمان للأضاحى الواردة خاصة التى يتم توزيعها بالقرى والمراكز البعيدة كالفرافرة والداخلة، مؤكدا على ضرورة إعداد خريطة شاملة لتوزيع رؤوس الأضاحى وأماكنها، وتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة وخاصة القرى البعيدة التى تقطنها أسر محتاجة .

يذكر أنه تم دعم المحافظة بعدد 35 رأس ماشية أضاحى من جمعية الأورمان الخيرية، وبذلك يصبح إجمالى عدد رؤوس الأضاحى 100 رأس ماشية يتم توزيعها على الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل بقرى ومراكز المحافظة .