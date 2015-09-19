استكمال تنفيذ 15 محطة لتنقية المياه بتكلفة 170 مليون جنيه بالوادى الجديد

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم السبت، إنه يجرى حاليا إقامة وإنشاء عدد 15 محطة تنقية مياه شرب بتكلفة 150 مليون جنيه بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير جميع المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين على أرض المحافظة، حيث سيتم الانتهاء من عدد 5 محطات بنهاية شهر سبتمبر .

وأضاف عشماوى، أنه جارى العمل أيضًا على إحلال وتجديد عدد 14 محطات تنقية مياه شرب أخرى بتكلفة مالية 20 مليون جنيه تشمل مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بشارع بورسعيد بطول 2كم، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد انتهاء التنفيذ بوضع برنامج زمنى للتنفيذ لضمان الانتهاء من جميع الأعمال فى المواعيد المحددة.