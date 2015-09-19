مرشح بانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية يطعن ضد آخرين بنفس الدائرة

قال حسام عبد الرحمن سالم المرشح بالدائرة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أنه تقدم بطعن ضد مرشحين بنفس الدائرة.

وحددت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية جلسة بعد غد الاثنين للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من حسام سالم، ضد المرشحين محمد خالد وسمية صفوت.

وأضاف عبد الرحمن فى اتصال هاتفى بـ "اليوم السابع" اليوم السبت: "تقدمت بالطعن حفاظا على حقى كمرشح وحق مدينة الإسماعيلية أن يكون المرشحون لمجلس النواب لا يكون عليهم أحكام قضائية ".

وقال حسام عبد الرحمن، إن الطعن الأول برقم 8089 لسنة 20 قضائى ضد المرشح بالدائرة الأولى فردى مستقل محمد خالد، لتقديمه أوراق ترشحه بعد ميعاد غلق باب الترشح يوم الأحد الماضى، والطعن الثانى برقم 8093 لسنة 20 قضائى، ضد سمية صفوت بداعى صدور حكم قضائى ضدها فى قضية تعدى على أرض زراعية عام 2011.