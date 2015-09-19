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مصادر: تصعيد عضو احتياطى بدلا من مجدى العجاتى باللجنة العليا للانتخابات

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مصادر: تصعيد عضو احتياطى بدلا من مجدى العجاتى باللجنة العليا للانتخابات مصادر: تصعيد عضو احتياطى بدلا من مجدى العجاتى باللجنة العليا للانتخابات
أكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن المستشار مجدى العجاتى عضو اللجنة العليا ونائب رئيس مجلس الدولة، يعتبر مستقيلاً وترك عضوية اللجنة وفقد صفته القضائية بعد تعيينه وزيرا للدولة لشئون مجلس النواب.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن "العجاتى" بعد تعيينه وزيرا فى الجديدة أصبح عضوا فى السلطة التنفيذية ولا يجوز استمراره فى السلطة القضائية ولا فى عضوية اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لأنها لجنة قضائية مستقلة.

وكشفت المصادر أنه سيتم تصعيد عضو احتياطى من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الاحتياطيين بدلاً من المستشار العجاتى ليكون عضواً أصليا باللجنة العليا، وسيكون من بين العضوين الاحتياطيين المختارين من مجلس الدولة فى التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات الذى أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا، كما سيتم اختيار عضو آخر احتياطى من مجلس الدولة، كما أنه من الوارد أن يصدر قراراً بذلك من رئيس الجمهورية.


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