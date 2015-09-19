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شريف إسماعيل: الحكومة ستعمل على تثبيت دعائم الدولة وجذب الاستثمارات

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شريف إسماعيل: الحكومة ستعمل على تثبيت دعائم الدولة وجذب الاستثمارات شريف إسماعيل: الحكومة ستعمل على تثبيت دعائم الدولة وجذب الاستثمارات
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس شريف اسماعيل، أمد خلال لقائه بمحررى مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أصدر مجموعة من التكليفات للحكومة الجديدة، وفى مقدمتها الاهتمام بالخدمات المؤداة للمواطنين فى مختلف القطاعات، ومن ذلك التعليم والصحة والإسكان، وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات الملحة التى تواجه المواطنين، وشدد رئيس الوزراء على أن ذلك يمثل بداية لخطة عمل على المدى القصير، كما سيتم وضع استراتيجية على المدى المتوسط أيضاً، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

كما أوضح رئيس الوزراء أن التكليفات الرئاسية تضمنت، العمل على إتمام الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات البرلمانية، بكل نزاهة وشفافية مع توفير كافة الاستعدادات اللازمة لإتمام هذا الاستحقاق على أكمل وجه.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، والتى منها المشروع القومى للطرق، ومشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروعات تنمية محور قناة السويس، وغيرها من المشروعات الكبرى، باعتبارها إضافة للاقتصاد القومى المصرى.

وأضاف السفير حسام القاويش، أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على استقرار وتثبيت دعائم الدولة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنتاجية فى المصانع والأنشطة الاقتصادية المختلفة،وكذلك لتلبية الاحتياجات الخدمية الأخرى، وهو الأمر الذى من شأنه توفير المزيد من فرص العمل، كما أوضح أن الحكومة ستعمل على ضبط منظومة الأسعار فى الأسواق وبخاصة السلع الضرورية للمواطنين، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بالأسعار المناسبة دون أى استغلال.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، على أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين، للتعرف على المشكلات التى تواجههم، والعمل على سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الحاسمة لإيجاد الحلول العاجلة لها، ومشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى التحرك السريع، وبذل كل الجهد المخلص، وبما يؤدى لتحقيق معدلات النمو والتنمية المستهدفة.

وشدد رئيس الوزراء على احترام الحكومة لكافة القرارات والقوانين التى صدرت، ومن ضمنها قانون الخدمة المدنية، وأشار إلى إمكانية دراسة بعض المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون، كما شدد على أنه سيتم مواجهة كافة أنماط الفساد بكل حزم وحسم، وأنه سيتم العمل على تطوير الأداء داخل الجهاز الحكومى، بما يسهم فى تقديم وتيسيير الخدمات للمواطنين.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على إنجاز العمل والسرعة فى الأداء، هى جميعاً أسس رئيسية تم بناء عليها اختيار الوزراء فى التشكيل الجديد، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى يحتاج لموازنة عامة قوية، وأننا سنعمل على تدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة.

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مصر 365

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