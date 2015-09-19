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مصر للطيران: تعديلات فى بعض مواعيد إقلاع الرحلات بسبب غلق المجال الجوى

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مصر للطيران: تعديلات فى بعض مواعيد إقلاع الرحلات بسبب غلق المجال الجوى مصر للطيران: تعديلات فى بعض مواعيد إقلاع الرحلات بسبب غلق المجال الجوى
صرح مصدر مسئول بمصر للطيران، بأنه لأسباب متعددة من بينها إغلاق المجال الجوى لمطار القاهرة لأكثر من ساعة من قبل السلطات المعنية، فقد أدى ذلك إلى حدوث تعديلات فى جدول مواعيد بعض رحلات الشركة التى كان من المقرر إقلاعها بعد الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت، من مطار القاهرة ومن بينها رحلة للطيران المتجهة إلى فيينا وموسكو وموينخ وبودابست وبعض الرحلات الداخلية مثل الغردقة وأسوان وشرم الشيخ، كما نتج عن إغلاق المجال الجوى فى الاتجاهين السفر والوصول تحويل مسار رحلة مصرللطيران القادمة من نيويورك لتهبط فى مطار شرم الشيخ بدلا من مطار القاهرة .

ومن المقرر أن تقلع رحلة فيينا فى تمام الساعة 17:00 بينما أقلعت رحلة موسكو فى تمام الساعة 16:30، وأقلعت رحلة ميونيخ الساعة 13:40 وبودابست الساعة 14:40 .
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