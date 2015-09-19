رئيس الوزراء يبحث تفعيل منظومة معالجة المخلفات الصلبة وجمع القمامة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، السبت، فى أول أيام مهام عمله، لتفعيل منظومة معالجة المخلفات الصلبة وجمع القمامة فى جميع محافظات الجمهورية، وحضر الاجتماع وزراء الإسكان، والبيئة، والتنمية المحلية.

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل، شدد خلال الاجتماع على أن ملف تطبيق منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة هو أحد الملفات الهامة، التى توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا، مؤكدا ضرورة دراسة المنظومة بالكامل لتحقيق النجاح المرجو منها، وبحيث يصبح لمعالجة القمامة استخدامات اقتصادية مختلفة، كما وجه وزير التنمية المحلية بالمتابعة والتنسيق مع كافة المحافظين فى اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لرفع تراكمات القمامة بالمحافظات، وايجاد الحلول المناسبة طبقا للأوضاع القائمة فى كل محافظة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير البيئة إلى أن هناك 66 مصنعًا للقمامة مملوكة للمحافظات، تقوم بتحويل القمامة إلى سماد تحتاج إلى إعادة التأهيل والتشغيل لتصبح عنصرا فعالا ضمن منظومة النظافة، كما أوضح أنه يتم حاليا الوقوف على التجارب والخبرات المحلية والدولية المختلفة للاستفادة من المخلفات الصلبة والعضوية، منوها بأن منظومة النظافة أصبحت جاهزة للتنفيذ فى محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والمنيا.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن رئيس الوزراء شدد فى ختام الاجتماع على ضرورة الانتهاء من دراسة كافة العروض الواردة من مختلف الشركات لتطبيق منظومة النظافة، بحيث يتم الاستقرار على أفضلها لتنفيذ المنظومة، وبما يضمن القضاء نهائيا على مشكلة تراكم القمامة، وذلك فى إطار خطة عاجلة.

- مختار جمعة يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للأوقاف

>

- غادة والى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرة للتضامن

>

- المستشار نبيل صادق يؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى نائبا عاما

>

- حسام مغازى يؤدى اليمين الدستورى أمام السيسى وزيرا للرى

>

- سحر نصر تؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرة للتعاون الدولى

>

- صدقى صبحى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للدفاع

>

- مجدى عبد الغفار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا لداخلية

>

- سامح شكرى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للخارجية

>

-عصام فايد يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للزراعة

>

-محمد العصار يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للإنتاج الحربى

>

- الهلالى الشربينى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتعليم

>

- طارق الملا يؤدى اليمين أمام الرئيس وزيرا للبترول

>

- جمال سرور يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى وزيرا للقوى العاملة

>

- مجدى العجاتى يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للشئون القانونية

>

- أحمد زكى بدر يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتنمية المحلية

>

- هشام زعزوع يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للسياحة

>

- ياسر القاضى للاتصالات وسعد الجيوشى للنقل وأشرف الشيحى للتعليم العالى

>

- طارق قابيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للتجارة والصناعة

>

- حلمى النمنم يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى وزيرا للثقافة

>

- شريف إسماعيل يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى رئيسا للوزراء

>

>