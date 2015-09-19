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رئيس الوزراء يبحث تفعيل منظومة معالجة المخلفات الصلبة وجمع القمامة

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رئيس الوزراء يبحث تفعيل منظومة معالجة المخلفات الصلبة وجمع القمامة رئيس الوزراء يبحث تفعيل منظومة معالجة المخلفات الصلبة وجمع القمامة
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، السبت، فى أول أيام مهام عمله، لتفعيل منظومة معالجة المخلفات الصلبة وجمع القمامة فى جميع محافظات الجمهورية، وحضر الاجتماع وزراء الإسكان، والبيئة، والتنمية المحلية.

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل، شدد خلال الاجتماع على أن ملف تطبيق منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة هو أحد الملفات الهامة، التى توليها اهتمامًا خاصًا، مؤكدا ضرورة دراسة المنظومة بالكامل لتحقيق النجاح المرجو منها، وبحيث يصبح لمعالجة القمامة استخدامات اقتصادية مختلفة، كما وجه وزير التنمية المحلية بالمتابعة والتنسيق مع كافة المحافظين فى اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لرفع تراكمات القمامة بالمحافظات، وايجاد الحلول المناسبة طبقا للأوضاع القائمة فى كل محافظة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير البيئة إلى أن هناك 66 مصنعًا للقمامة مملوكة للمحافظات، تقوم بتحويل القمامة إلى سماد تحتاج إلى إعادة التأهيل والتشغيل لتصبح عنصرا فعالا ضمن منظومة النظافة، كما أوضح أنه يتم حاليا الوقوف على التجارب والخبرات المحلية والدولية المختلفة للاستفادة من المخلفات الصلبة والعضوية، منوها بأن منظومة النظافة أصبحت جاهزة للتنفيذ فى محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والمنيا.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن رئيس الوزراء شدد فى ختام الاجتماع على ضرورة الانتهاء من دراسة كافة العروض الواردة من مختلف الشركات لتطبيق منظومة النظافة، بحيث يتم الاستقرار على أفضلها لتنفيذ المنظومة، وبما يضمن القضاء نهائيا على مشكلة تراكم القمامة، وذلك فى إطار خطة عاجلة.

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