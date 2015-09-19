مصطفى مدبولى: الإسكان الاجتماعى وطرح أراض والعشوائية على رأس الأولويات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددا من الملفات يضعها على رأس الأولويات فى هذه المرحلة، منها الإسكان الاجتماعى، وطرح الأراضى، وحل مشكلات المياه، وتطوير المناطق العشوائية.

وأضاف الوزير، فى بيان صحفى له اليوم، السبت، سيتم خلال هذه المرحلة متابعة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، على مستوى الجمهوريه، وأن يتم الإسراع بتسليم الوحدات لمستحقيها، كما سيتم وضع برنامج لطرح الأراضى لمختلف الشرائح، سواء القطع الصغيرة، التى يتم طرحها من خلال القرعة العلنية، أو أراضى المستثمرين، أو قطع الأراضى المخصصة للمصريين بالخارج "مشروع بيت الوطن".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة تعمل حاليا وفق خطط، ومشروعات محددة لحل مشكلات المياه فى عدد من المحافظات، وسيتم متابعة البرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد أن تطوير المناطق العشوائية، هو أحد الملفات المهمة، التى ستتابعها الوزارة فى هذه المرحلة، بعد نقل ملف تطوير العشوائيات للوزارة، حيث سيتم متابعة المشروعات المختلفة، التى يتولى تنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، على أن يكون هناك نموذج نجاح يتم تنفيذه، ثم نبدأ فى تعميمه.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أن الوزارة ستبدأ على الفور فى توصيل المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، كما يتم أيضًا حاليا استكمال الطرق، التى تنفذها الوزارة ضمن المشروع القومى للطرق.