أحمد زكى بدر: إعادة تقييم المحافظين وفق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إعادة تقييم المحافظين وفقا لمعايير تتمثل فى المقام الأول فى قياس رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم، موضحا أنه من أهم الملفات التى سيتم فتحها الفترة المقبلة هى انتخابات البرلمان، واستعدادات عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوصاه اليوم على التركيز على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة ملفات "القمامة، العشوائيات، القرى الأكثر احتياجا"، اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم استكمال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك"، كما ستتم مواجهة الفساد من خلال تنفيذ العديد من الآليات منها تعميم خدمة الشباك الواحد، مؤكدا أنه سينتظر البرلمان للنظر فى قانون الإدارة المحلية

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