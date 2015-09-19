بالصور..غرق طفل وفقدان 13 شخصا فى بحر إيجة بعد إنقلاب قارب مهاجرين

قال متحدث باسم خفر السواحل اليونانى اليوم السبت أن طفلا عمره خمس سنوات غرق بعد أن انقلب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية فى بحر إيجة بقرب الساحل التركى.

وأنقذ خفر السواحل 12 مهاجرا آخرين على متن القارب لكن مازال 13 آخرين مفقودين، وقال المتحدث فى مقابلات تلفزيونية "إننا نبحث عن المفقودين الاخرين".

وأضاف المتحدث أن خفر السواحل عثروا أيضا على قارب فى محنة يقل 200 من طالبى اللجوء جنوب غرب جزيرة بيلوبونيز، وذكر خفر السواحل أن المهاجرين على متن القارب طلبوا المساعدة لعدم تمكنهم من قيادة القارب وكان بعضهم مرضى، وذكرت تقارير إعلامية أن رجلا نقلته مروحية إلى مستشفى فى مدينة كالاماتا القريبة.

وكان هذا القارب فى طريقه إلى إيطاليا، وتقع حوادث غرق القوارب التى تقل مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا فى بحر إيجة بشكل متكرر، وكان حادث مماثل وقع يوم الأحد الماضى قد أودى بحياة 34 مهاجرا قبالة جزيرة فارماكونيسى الصغيرة فى بحر إيجة أيضا لكن جنوب جزيرة ليسبوس.



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