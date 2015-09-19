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بالصور.. أول قطار VIPفى الصعيد يتحرك من محطة مصر إلى أسوان

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بالصور.. أول قطار VIPفى الصعيد يتحرك من محطة مصر إلى أسوان بالصور.. أول قطار VIPفى الصعيد يتحرك من محطة مصر إلى أسوان
تحرك منذ قليل أول قطار VIP بالصعيد من محطة برمسيس متجهًا إلى أسوان، وذلك بعد انتهاء اختبارات وتجارب التشغيل فى حضور قيادات السكة الحديد.

ويتحرك هذا القطار بين القاهرة وأسوان وبالعكس يومًا بعد يوم كتشغيل تجريبى ليقوم القطار من القاهرة الساعة 17.40 ويصل أسوان صباح اليوم التالى ويعود من أسوان الساعة 17.00 ليصل القاهرة صباح اليوم التالى، ويقف بمحطات (أسيوط/ نجع حمادى/ الأقصر/ أسوان).

وأسعار التذاكر على هذا القطار القاهرة - أسيوط 135 جنيهًا للدرجة الأولى و85 جنيهًا للدرجة الثانية، والقاهرة/ نجع حمادى 170 درجة أولى و105 درجة ثانية، والقاهرة / الأقصر 195 درجة أولى و115 درجة ثانية، والقاهرة / أسوان 235 درجة أولى و135 درجة ثانية.

يذكر أن هذا القطار يعتبر الثانى ضمن عقد الـ212 عربة مكيفة المتعاقدة عليهم مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع والذى يتم تصنيعه بأيدٍ مصرية، ووصلت فيه نسبة المكون المحلى أكثر من 50%، وذلك بعدما تم تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية منذ أيام.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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