4 أشخاص يستولون على مقبرة ويقومون بالبناء عليها في سوهاج‎

تلقى اللواء احمد ابوالفتوح مدير امن سوهاج اخطارا من ضباط مركز شرطة سوهاج يفيد بتلقيهم بلاغًا من أحمد محمود عبد الرحيم عشري 72 سنه بالمعاش ويقيم القاهرة، بتضرره من كلاً من “جاد.هـ .و”و ” حربي. م .” و “إبراهيم. م” و “صلاح .ك”، والجميع يقيمون أولاد نصير، بأنه حال قيامه بدفن جثة شقيقته بالمقابر الخاصة به فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء علي المقبرة وقيامهم بالبناء عليها بدون وجه حق .

وجاري استدعاء المشكو في حقهم لسؤالهم، و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 19 أحوال المركز بتاريخ اليوم وجاري العرض علي النيابة العامة .