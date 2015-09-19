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وزير النقل ومحافظ القاهرة متهمان بإهدار 54 مليار جنيهًا أمام للنائب العام الجديد

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وزير النقل ومحافظ القاهرة متهمان بإهدار 54 مليار جنيهًا أمام للنائب العام الجديد وزير النقل ومحافظ القاهرة متهمان بإهدار 54 مليار جنيهًا أمام للنائب العام الجديد

تلقى النائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، أول بلاغ من المهندس عمر أحمد، اختصم  فيه وزير النقل ومحافظ القاهرة بصفتيهما، بتهمة إهدار 54 مليار جنيهًا.

وجاء في البلاغ الذى حمل رقم 16892 لسنة 2015، أن وزارة النقل قررت حفر نفق الخط الخامس لمترو الانفاق من شبرا لمدينة نصر بتكلفة 54 مليار جنيهًا، وأضاف، انه يوجد خط مترو سطحي على نفس الطريق من شبرا إلى الجديدة يمكن تجديده بتكلفة مليار جنيه فقط.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام بالتحقيق في إهدار المشكو في حقهم لمليارات الدولة وتجاهلهما للخط السطحي لمترو الانفاق الذى يؤدي نفس غرض الخط الخامس ولكن بتكلفة أقل.

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