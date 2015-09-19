حل مشكلة مستحقات مقاولي عمارات الإسكان الإجتماعي في السويس

صرح اللواء العربي السروي محافظ السويس أنه تم حل مشكلة مستحقات مقاولي عمارات الإسكان الإجتماعي وجارى التنسيق مع رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري لصرف تلك المستحقات قبل عيد الأضحى المبارك.

أشار بيان صادر من الديوان العام أن الحافظ أكد على ضرورة تنفيذ الجدول الزمني لبناء الوحدات السكنية للمستحقين من شباب السويس خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة ونشأت البارودي السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات واعضاء المجلس التنفيذي.