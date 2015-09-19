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بالصور.. الرئيس الفرنسى يصل المغرب فى زيارة رسمية تستمر ليومين

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وصل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند إلى المغرب فى زيارة رسمية تستمر يومين بهدف توطيد التعاون الثنائى فى مجال مكافحة الإرهاب وتقوية الشراكة الاقتصادية مع المستعمرة السابقة التى تعتبر فرنسا المستثمر الأجنبى الرائد بالنسبة لها.

ومن المقرر أن يلتقى هولاند العاهل المغربى محمد السادس اليوم السبت، ويزور طنجة، ثالثة كبريات المدن فى البلد الواقع شمالى أفريقيا وأحد أكبر الموانئ على البحر المتوسط.

وتتصدر أجندة المباحثات قضية مكافحة الإرهاب والتطرف، ويشعر البلدان بقلق شديد إزاء الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يغادرون البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش فى سوريا والعراق، وتمثل زيارة هولاند تصالحا بين البلدين بعد توترات دبلوماسية شهدها العام الماضى .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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