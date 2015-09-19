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طبيب يجري عملية لطفلة بتشخيص خاطئ في عيادة تحت الترخيص في سوهاج

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طبيب يجري عملية لطفلة بتشخيص خاطئ في عيادة تحت الترخيص في سوهاج طبيب يجري عملية لطفلة بتشخيص خاطئ في عيادة تحت الترخيص في سوهاج

طبيب – تعبيرية

أجرى طبيب عملية لطفلٍة رضيعٍة، نتيجة تشخيٍص خاطٍئ مما كاد أن ينهي حياة الطفلة، لولا عرضها على مستشفى متخصصة بسوهاج.

وكشف إخطارًا تلقاه مدير أمن سوهاج، اللواء أحمد ابوالفتوح، من ضباط مركز شرطة طهطا، حول محضر حرره والد الطفة خلف حسن محمد أحمد 32 عاما عامل زراع، بتضرره من طبيب بشري يدعى، “بشاي ح.” لقيامه بإجراء عملية جراحية لنجلته “روان” البالغة من العمر سنة ونصف داخل العيادة الخاصة به مما تسبب في إصابتها ” بتهتك شديد وانفصال تام وغرغرينه بالجزء النهائي للمعي اللفائفي عند مدخله للمعي الأعور ووجود نزيف داخلي ” وجرى استئصال الجزء النهائي من المعي اللفائفي والأعور والقولون الصاعد وجزء من القولون المستعرض بمعرفة مستشفي دار الشفاء بطهطا في محاولة لعلاج ما تسبب فيه الطبيب المذكور، وأتهمه بالتسبب في سوء حالة نجلته.

وبسؤال المشكو في حقه قرر أنه شخص حالة الطفلة بأنه كيس دهني وعند قيامه بإزالته اكتشف أنه فتق فقام بتحويلها لمستشفي دار الشفاء بطهطا. وبسؤاله عن ترخيص العيادة قرر بأنه جاري في استخراجها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3505 إداري المركز لسنة 2015 .

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