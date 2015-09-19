ضبط 77 مخالفة تموينية قبل عيد الأضحي في السويس‎

قال مجدى عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس، إن مفتشى التموين تمكنت خلال قبل عيد الأضحى فى النصف الأول من شهر سبتمبر من ضبط 77 مخالفة تموينية بالأسواق، وتم تحرير القضايا التموينية اللازمة ضد المخالفين.

أضاف فى تصريحات خاصة أنه تم ضبط 5 قضايا رقابة تموينية تتنوع ما بين عمل منشأة تجارية بدون ترخيص وضبط 12 مخالفة لسلع غير صالحة وقد تؤدى إلى الموت فور تناولها.

تابع أن الرقابة التجارية تمكنت من تحرير 6 محاضر لمخالفات منها 3 شهادة صحية و3 محاضر محلات وسلع غير مرخصة ومحضر استخدام أسطوانة بوتاجاز بالمخالفة بأحد المحلات التجارية ومحضر بيع لحمة أغلى من سعرها ومحضر تجارى ضد أحد المحالات المخالفة بسوق الأربعين.