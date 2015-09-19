بالصور.. محافظ الأقصر يتابع سير الأعمال بمشروع مستشفى شفاء الأورمان‎

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، اجتماعاً مع كل من المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة الأورمان، و حسين شكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء والمهندس وليد دنانة والدكتور هشام دنانة استشاريا المشروع، والدكتور هانى حسين الاستشارى الطبى للمشروع ، والمستشار الإعلامى مصطفى زمزم، لمتابعة سير الأعمال بمشروع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام .

وأعلن فريق الاستشاريين عقب تفقد الأعمال الإنشائية للمشروع أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى 15 نوفمبر المقبل، والتى تشمل جناحى العلاج الكيماوى والإشعاعى، بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه.

ومن جانبه أعلن محافظ الأقصر عن تخصيص 4 آلاف متر مربع بجانب مبنى المستشفى لإقامة دار ضيافة ، موضحاً أن المرحلة الثانية سيتم العمل بها خلال أسابيع من تسليم المرحلة الأولى .

كما أشار المهندس محمود عبد المولى رئيس قطاع أسيوط وجنوب الوادى بشركة المقاولون العرب ، إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيل العيادات الخارجية وغرف عمليات المرضى ديسمبر المقبل.

ويقام المشروع على مساحة 16 ألف متر مربع ، ومسطح المبانى مقام على 27 ألف متر مربع.