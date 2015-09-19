غدًا.. محكمة القضاء الإداري بالأقصر تنظر طعون تقسم الدائرة الثانية

حددت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر جلسة غدا الأحد لنظر الدعوي المقدمة من محمد العشاوي المحامي والمرشح لانتخابات مجلس النواب علي مقعد الدائرة الثانية عن حزب التجمع لتقديم الطاعن للمستندات.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي، وعضوية المستشارين صلاح محمد سالم وعبدالحميد جاد الكريم سليم وسكرتارية محمد دنقل حامد، اليوم السبت السماح لمقدم الطعن رقم 15 والخاص بعدم دستورية تقسيم الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الأقصر باستخراج شهادة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات بأعداد الناخبين في الدائرة الأولي والثانية بالأقصر كل دائرة علي حدة .

كان مرشح حزب التجمع بالدائرة الثانية، قد تقدم بدعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لعدم دستورية تقسم الدائرة الثانية وفقا لنص المادة 102 من الدستور حيث جاء بأسباب الطعن عدم مراعاة التمثيل العادل والمتكافأ للسكان بالدائرة الثانية عنها في الدائرة الأولي واختلاف واضح في مساحة الدائرة الثانية التي تمتد علي مساحة 40 كيلو متر طولا بينما لا تتعدي مساحة الدائرة الأولي 5 كيلو متر حيث شملت الدائرة الثانية قري ” العشي ، الصعايد، الزينية بحري، الزينية قبلي ، البياضية ، البغدادي ، الحبيل ، الطود شرق ، الطود غرب ، العديسات قبلي، العديسات بحري ” ما يمثل عبئا علي مرشحي الدائرة الثانية بحسب الدعوي .