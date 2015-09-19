ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب في أسوان

تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، بإشراف العميد أبو الحجاج كمال، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار.

بدأت تفاصيل الواقعة، بوصول معلومات العميد خالد العيسوى من مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب داخل منزل صالح. م. ع ومقيم قرية الرغامة مركز كوم أمبو عن الأثار داخل منزله.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان من مداهمة المنزل وضبط ميدو.ص. ج 31سنة عاطل ومقيم الشرابية محافظة القاهرة،وأحمد. غ. م 21 سنة طالب ومقيم العباسية القاهرة ،ورمضان. ج. ف 50 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم الوايلى القاهرة ،وعمر. م. م 64 سنة ومقيم قرية العدوة بمركز كوم أمبو ،وصلاح. م. م عاطل ومقيم الإسكان الغربى مركز كوم أمبو.

وذلك أثناء قيام المتهمين بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، بحفرة قطرها متر ونصف، وعمقها حوالى 30 مترًا، بالإضافة إلى ضبط أدوات الحفر المستخدمة فى الواقعة،

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة وملاحقة صاحب المنزل .وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.