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مرض الزهايمر يتحدى كل الأبحاث والدراسات للوصول للعلاج

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مرض الزهايمر يتحدى كل الأبحاث والدراسات للوصول للعلاج مرض الزهايمر يتحدى كل الأبحاث والدراسات للوصول للعلاج
ما زال الباحثون يبذلون قصارى جهدهم فى شتى أنحاء العالم، للوصول إلى علاج لمكافحة مرض الزهايمر الذى يصيب كبار السن، خاصة مع زيادة طول الحياة.

فقد قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المرضى فى العالم بحوالى 6 ,35 مليون مريض، وهى تمثل من 60% إلى 70% من الحالات، وأن عدد المرضى فى فرنسا وصلوا إلى 900 ألف شخص بالإضافة إلى 225 ألف حالة جديدة سنويا أى شخص كل ثلاث دقائق، ومع تزايد عدد الشيوخ فى 2020 فسوف يكون فرنسى من أربعة فوق الخامسة والستين مصابون بالمرض.

ومن المعروف أن مرض الزهايمر يظهر لدى بلوغ الخامسة والستين، وذلك ليس مؤكدا، حيث إنه من 5 .1% إلى 2% من الحالات تكون وراثيا. وهو يصيب المرأة أكثر من الرجل والسبب الرابع للوفاة فى فرنسا.

وقد تم التوصل إلى إجراءات تساعد على تأخر ظهور المرض، وتأخر تقدمه فهناك بعض الدراسات التى تهدف فهم عملية تراكم طبقات "الاميليود" المتراكمة على خلايا المخ المسببة لمرض الزهايمر فى المخ حتى تستبعد هذا التراكم يركز على الخلايا التى تحيط بالخلية العصبية، وتعمل على حمايتها والفكرة تعتمد على العلاج القادر على حماية الخلايا العصبية وبطء تطور المرض.

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مصر 365