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بالفيديو - تشيلسي ' مورينيو ' يعمق العقدة ويهزم أرسنال ' الأحمر '

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بالفيديو - تشيلسي ' مورينيو ' يعمق العقدة ويهزم أرسنال ' الأحمر ' بالفيديو - تشيلسي ' مورينيو ' يعمق العقدة ويهزم أرسنال ' الأحمر '

نجح تشيلسي في تحقيق فوز غال وصعب له على أرسنال بهدفين نظيفين في مباراة جدلية جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة حصول أرسنال على بطاقتين حمراويتين لمدافعه جابريل باوليستا ولاعب الوسط سانتي كازورلا.

وعمق مورينيو عقدته لأرسين فينجر إذ نجح في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في بطولة الدوري أمامه كما نجح الحفاظ على شباكه نظيفة منذ عودته للبلوز.

بتلك النتيجة حصل تشيلسي على 3 نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 7 نقاط مبتعدا عن منطقة الخطر فيما تجمد رصيد أرسنال عند 10 نقاط.

وبدأت المباراة بحذر من الفريقين مع سيطرة نسبية لأصحاب الأرض تشيلسي الذين استحوذوا على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول إلا أن تهديد المرميين لم يكن كبيرا.

أرسنال ذهب بكرة واحدة لكن والكوت سددها ضعيفة في يد بوجوفيتش فيما أنقذ بيتر تشك مرماه من فرصة محققة أمام بيدرو المنفرد والذي فشل في تمهيد الكرة لنفسه بشكل جيد.

وشهدت الدقائق الأخيرة حالة مثيرة للجدل بعد أن اعتدى دييجو كوستا على كوسيلني تجاهلها الحكم ليتدخل زميله جابريل باوليستا ويدفع مهاجم تشيلسي ليحصل كلاهما على إنذار قبل أن يواصل مدافع أرسنال تهوره ويركل كوستا ليحصل على طرد.

في الشوط الثاني نجح تشيلسي مبكرا في تسجيل الهدف الأول عن طريق زوما في الدقيقة 53 بعد أن حول ضربة حرة نفذها سيسك فابريجاس برأسية فشل تشك في التعامل معها.

وواصل تشيلسي ضغطه مستغلا النقص العددي في صفوف أرسنال الذي كاد أن يتعادل عن طريق سانشيز لكنه تعامل برعونة شديدة مع كرة أمام بيجوفيتش.

وفي الدقيقة 79 ضاعف كازورلا من متاعب أرسنال بعد أن حصل على إنذار ثان ليطرده الحكم مايك دين ويستكمل المدفعجية بتسعة لاعبين.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي سجل أزار الهدف الثاني لتشيلسي بتسديدة حولت اتجاهها بمساعدة تشامبرز مدافع أرسنال البديل لتسكن الشباك.

شاهد هدفي المباراة

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فيديو اليوم السابع

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