التشكيل - فازكويز يعوض بيل في ريال مدريد

انتقادات كثيرة طالت البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك خلال اليومين الماضيين من رئيس النادي مرتضى منصور لعدة أسباب من وجهة نظر الأخير.

مرتضى منصور خرج في وسائل الإعلام بعد الصعود لنهائي الكأس بضربات الترجيح على سموحة ليشير إلى أن فيريرا ارتكب عدة أخطاء أبرزها رفض التعاقد مع لاعبين أفضل من إيفونا وأنطوي وعدم إشراكه لمحمد عادل جمعة وشريف علاء وغيرها من الأسباب.

لكن هل البرتغالي فيريرا يعلم بأن رئيس النادي ينتقده؟

مصدر داخل جهاز الكرة بالزمالك أجاب لـFilGoal.com أن فيريرا لا يعرف أي شيء عن هذه الانتقادات الأخيرة له والتي وجهها له مرتضى عبر القنوات التليفزيونية.

أيضا جهاز الكرة بالزمالك أعطى تعليمات واضحة وصارمة لمترجم فيريرا ألا يتحدث معه إلا فيما يخص الفريق داخل التدريبات والمباريات من فنيات وعمل خططي للمدرب.

ويحاول الزمالك بحسب المصدر أن يغلق جميع المنافذ على فيريرا قبل مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي للتركيز فقط على المباراة.