تأجيل الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحى البرلمان بالإسكندرية لـ21 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، النطق بالحكم فى الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحى الانتخابات البرلمانية بالمحافظة، إلى جلسات يومى 21 و 22 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد شهدت أثناء الاستماع إلى طلبات المحامين والمرشحين تنازل عدد من المرشحين بعد تصالحهم فى الطعون، حيث تنازل المرشح عن دائرة الرمل محمد عبده تمراز عن الطعن المقدم ضد نظيريه، منصور المحمدى عثمان، وكذلك المقدم ضد على علبة، بعد أن تقدم بطعن عليه لتورطه فى 65 دعوى قضائية.

ورفض تمراز التنازل عن طعنه الثالث والمقدم ضد جمال الغنيمى للتشكيك فى الكشف الطبى لعدم قدرته على النطق، وعدم تقديمه إقرار الذمة المالية.

وتنازل المرشح عزت محمدى عثمان، عن طعنه المقدم ضد على علبة والذى اتهمه فيه بسوء السمعة نتيجة تورطه فى عدد من قضايا التبديد والشيكات بدون رصيد، قائلاً "اكتشفت أنه رجل محترم وأننا ظلمناه وما حدث كان بسبب وقيعة من بعض الناس فى الدائرة".

كما تم التصالح فى الطعن المقدم ضد منصور عثمان المحمدى، المرشح بدائرة الرمل والذى قال "تم التصالح مع الطاعن وفى النهاية الجميع يعمل للصالح العام للبلد وسأكون سعيدا إذا ترشح غيرى ويستحق مكانته".

وتنازل أيضاً المرشح على محمد على المليس على الطعن المقدم ضد على علبة ، ولكنه رفض التنازل عن طعنه المقدم ضد عمر جمال الغنيمى لشكه فى قدرته على النطق.

كما تنازل المرشح خالد صقر عن طعنه على المرشح على علبة قبيل نطق المحكمة بالقرار، فيما تنازل المرشح على علبة عن طعنه الذى تقدم به ضد منصور المحمدى لعدم حصوله على شهادة بالتعليم الاساسى و تقديمه لشهادة مزورة.

كما وقعت مشادة كلامية أمام المحكمة بين محامى المرشحين منصورى المحمدى وعلى علبة، وتم حل الخلاف بتدخل أمين سليمان مدير حملة على علبة بمنطقة غبريال والمستشار فريد سالم الشريف المحامى.