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بالصور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل توزيعها بشبرا الخيمة

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تمكنت مباحث بالقليوبية، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة شبرا الخيمة قبل توزيعها فى العيد.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد قيام ضباط مباحث التموين بشبرا الخيمة من ضبط لحوم غير صالحة وبدون بيانات تفيد محتوى العبوة وتاريخ الإنتاج والصلاحية وفرمها وتعبئتها داخل أكياس وذلك لتوزيعها على محلات الكباب والكفتة داخل محافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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