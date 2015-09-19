حملات مكثفة لمنع تسرب لحوم الحمير إلى أسواق البحيرة

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة اليوم حملات مكثفة بالتعاون مع مديرتى الصحة والطب البيطرى للكشف على اللحوم المعروضة بالأسواق ومتاجر الجزارة فى مدينة الرحمانية بعد أن ذبح تاجرى خردة عددًا من الحمير تمهيدًا لبيع لحومها.

ونفى محمد عسر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، تسرب أى لحوم حمير إلى الأسواق، مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن ذبح الحمير بمقلب القمامة فى مركز الرحمانية كان بغرض استعمال جلودها فى الأعمال الصناعية وليس لبيع لحومها.

>كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ألقت القبض على فتحى.ح.إ، وشندى.ح.ج تاجرى خردة مقيمين بمدينة الرحمانية بعد أن ذبحا عددًا من الحمير داخل مقلب للقمامة وحررت لهما المحضر رقم 6533 جنح لسنة 2015 وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية حيث أكدت تحريات المقدم حازم خيرى مفتش المباحث أن المتهمين سلخا وقطعا لحوم الحمير تمهيدًا لبيعها للمواطنين بمعاونة شخص ثالث هارب مستغلين ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.