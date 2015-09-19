النيابة تحقق مع أمين شرطة أطلق النيران على سائق "توك توك" بالغربية

باشر المستشار أحمد الجندى، وكيل نيابة أول طنطا، وسكرتارية مصطفى غريب، تحقيقات موسعة فى القضية رقم 19189 جنح أول طنطا لسنة 2015، والتى تتضمن قيام أمين شرطة بإطلاق النيران من سلاحه الميرى على سائق "توك توك"، مما أدى لإصابة عضوه الذكرى والتسبب فى عاهة مستديمة.

كان تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، أمس الجمعة، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد قيام أمين شرطة يدعى "ع. ع . س" بإطلاق النار على سائق "توك توك" يدعى "مختار السيد قنديل" 46 سنة ويعمل سائق توك توك بعد ساعات عمله الحكومى "مشرف تغذية" بالتربية والتعليم، ومقيم بقرية كفر عصام التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتحرر المحضر 19189 جنح أول طنطا.

على الفور قرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتفاصيلها، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيقات، كما قرر مدير أمن الغربية إحالة أمين الشرطة المتهم بإطلاق النار على سائق "التوك توك" للتحقيق وسماع أقوال الضابط المتواجد أثناء الواقعة.

وأفادت تحريات النيابة، التى أجراها المستشار أحمد الجندى، وكيل نيابة أول طنطا، أنه أثناء سير المجنى عليه "مختار السيد قنديل" موظف بالتربية والتعليم ويعمل على "توك توك" بعد ساعات العمل الرسمية استوقفه أمين الشرطة "على عيد سعفان" من إدارة مرور الغربية، وطالبه بالرخص الخاصة به وسند الملكية، فأكد المجنى عليه أنه فى طريقه لمحطة الوقود، ولا يحمل التراخيص، مما دعا أمين الشرطة لتحرير مذكرة والتحفظ على التوك توك فى نقطة حجز السيارات.

وأضافت التحقيقات أنه فور تحرير المحضر من قبل أمين الشرطة نشبت مشادة كلامية بين الجانى والمجنى عليه، قام على إثرها أمين الشرطة بإخراج سلاحه الميرى، وأطلق عيارًا ناريًا صوب المجنى عليه.

وكشفت التقارير الطبية أن العيار النارى دخل فى البطن مباشرة مرورا بـ"العضو الذكرى"، واستقر بالفخذ، وتم إيداع المجنى عليه مستشفى طنطا الجامعى، وجار عمل الإسعافات الأولية له.

كما استدعت النيابة الملازم أول "السيد بسيونى عبد الحفيظ" من قوة إدارة مرور الغربية، والذى رافق أمين الشرطة المتهم فى الكمين المذكور، وأقر بما جاء بمضمون التحقيقات.

وأصيب المتهم بحالة انهيار عصبى فى ساحة النيابة قبل فتح باب التحقيق معه ومثوله للاستجواب، فقررت النيابة عرضه على مستشفى طنطا الجامعى وفرض الحراسة اللازمة عليه مع التحفظ على سلاحه الميرى والذخيرة، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن حول ظروف وملابسات الواقعة.

- أمين شرطة يطلق النار من سلاحه الميرى على سائق "توك توك" فى الغربية