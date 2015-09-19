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إحالة دعوى إلزام المرشح بتقديم شهادة تثبت عدم انضمامه لـ"الوطنى" و"الحرية للعدالة"لـ"المفوضين"

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إحالة دعوى إلزام المرشح بتقديم شهادة تثبت عدم انضمامه لـ"الوطنى" و"الحرية للعدالة"لـ"المفوضين" إحالة دعوى إلزام المرشح بتقديم شهادة تثبت عدم انضمامه لـ"الوطنى" و"الحرية للعدالة"لـ"المفوضين"
قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، وتطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وأنه لم يكن من أعضاء الحزب الوطنى أو الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل، إلى هيئة مفوضى الدولة.

قالت الدعوى رقم ٧٨٣٣٢ لسنة ٦٩ قضائيا، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين.

وأضافت الدعوى أن أعضاء الحزبين ثبت فى حقهم بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذى يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة.

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مصر 365