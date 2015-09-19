فلسطينيون يتفقدون أضرار الضربة الإسرائيلية على معسكر تابع لحركة حماس

تفقد فلسطينيون أضرار الضربة الإسرائيلية على معسكر تابع لحركة حماس. وقصفت طائرة إسرائيلية الليلة موقع تدريب تابعا لحركة حماس فى شمال قطاع غزة، ردا على ما زعمه جيش الاحتلال قيام فصائل فلسطينية بإطلاق صاروخين على مدينتى سديروت وعسقلان "جنوب إسرائيل"، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرة الاستطلاع أطلقت صاروخا صوب أرض زراعية شمال القطاع، دون وقوع إصابات فى صفوف المواطنين الفلسطينيين. وكانت إسرائيل قد زعمت أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة الليلة، سقط أحدهما فى مستوطنة "سديروت"؛ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وتضرر حافلة، بينما اعترضت منظومة "القبة الحديدية" الصاروخ الآخر قبل سقوطه فى مدينة عسقلان الساحلية دون إصابات أو أضرار.



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