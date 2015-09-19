قوة الردع الخاصة بطرابلس تتعرف على هوية المهاجمين على سجن معتيقة

قال الناطق باسم قوة الردع الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس معاذ خليل ، "إن المجموعة المسلحة التى هاجمت سجن معتيقة أمس الجمعة ، تنتمى لتنظيم داعش ، اثنان منهم يحملون الجنسية السودانية ، وواحد تونسى ، وواحد مغربى ، وواحد ليبى قتلوا جميعا جراء أقتحام السجن" حسب قوله.

وأضاف الناطق باسم قوة الردع الخاصة بطرابلس معاذ خليل ، فى تصريح صحفى " اليوم، إن الاشتباكات دامت قرابة النصف ساعة ، بدأت بقيام مجموعة مسلحة بتفجير الجدار الفاصل بين السجن وأحد المساجد غير مكتمل البناء ، وقاموا بالتوجه لإخراج السجناء من زنازينهم ، ولفت أن قوات الردع قامت بإطلاق الرصاص نحو المهاجمين حيث قتل خمسة منهم.

وأصدر المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" تعزية جراء مقتل ثلاثة أفراد من قوة الردع إثر الهجوم الذى شنه مسلحون يتبعون تنظيم داعش على سجن الردع المجاور لمطار معيتيقة الدولي.

>وكان مسلحون اقتحموا سجن معيتيقة أمس فى محاولة لتهريب سجناء موقوفين بالسجن.

>