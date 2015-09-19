بالصور.. يمنيون يتفقدون أنقاض المبانى المدرجة على قائمة "اليونسكو" بصنعاء
تفقد عدد من اليمنيين المهتمين بالآثار المبانى المبانى المدرجة على قائمة "اليونسكو" بالعاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن دمرها المعارك بين أنصار الله الحوثى، والمقاومة اليمنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>ونفذت طائرات التحالف العربى التى تقوده المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، غارات عنيفة على العاصمة صنعاء، ضد مليشيات الحوثى وقوات الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح.
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>ونفذت طائرات التحالف العربى التى تقوده المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، غارات عنيفة على العاصمة صنعاء، ضد مليشيات الحوثى وقوات الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح.
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