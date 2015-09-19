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بالصور.. يمنيون يتفقدون أنقاض المبانى المدرجة على قائمة "اليونسكو" بصنعاء

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تفقد عدد من اليمنيين المهتمين بالآثار المبانى المبانى المدرجة على قائمة "اليونسكو" بالعاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن دمرها المعارك بين أنصار الله الحوثى، والمقاومة اليمنية.
>اليوم السابع -9 -2015
>ونفذت طائرات التحالف العربى التى تقوده المملكة العربية ، أمس الجمعة، غارات عنيفة على العاصمة صنعاء، ضد مليشيات الحوثى وقوات الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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