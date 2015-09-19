بالصور.. تشييع جثمان نجل حاكم دبى.. ورئيس الإمارات يعلن الحداد 3 أيام

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، والحكام والشيوخ، وجموع المصلين، صلاة الجنازة على جثمان المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم تغمده الله بواسع مغفرته ورحمته.

أعلن الرئيس الإماراتى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، الحداد الرسمى لثلاثة أيام بعد وفاة الشيخ راشد نجل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وذلك إثر نوبة قلبية صباح السبت عن عمر 34 عامًا.