تحليل #في_القمة - أسامة حسني لـ في الجول: القمة مختلفة عن كل ما سبق لهذا السبب

كيف يرى أسامة حسنى لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مباراة القمة المرتقبة الإثنين في نهائي كأس مصر؟

وسأل FilGoal.com اللاعب الذي حسم آخر نهائي بين الأهلي والزمالك في كأس مصر عن رأيه في المباراة المقبلة بين الفريقين.

ويقول حسني:"آخر نهائي شاركت فيه. أتمنى أن يكون المستوى الأخلاقي للمباراة جيدا".

وأضاف "يمتلك الأهلي بدائل كثيرة في هذه المباراة، فعندما تنظر إلى دكة البدلاء تراها أقوى من الأساسيين".

وأردف "تنظر إلى لاعب مثل رمضان صبحي تجد في الناحية الأخرى ماليك إيفونا، وهناك عبد الله السعيد وجون أنطوي".

وتابع "كلما اخترت لاعبا ترى الأخر في نفس المستوى تقريبا".

وأتم "هذه أول مباراة قمة تحظى بهذا الكم من النجوم في الفريقين، فبدلاء الأهلي والزمالك أفضل من الأساسيين".