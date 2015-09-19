بالفيديو والصور.. محافظ أسوان يفتتح مجمعا استهلاكيا بمركز نصر النوبة

افتتح اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، اليوم السبت، المجمع الاستهلاكى المطور بمركز نصر النوبة التابع لوزارة التموين ، عقب الانتهاء من أعمال تطويره بمساحة 600 متر مربع، وبتكلفة وصلت 5 ملايين جنيه.

حضر الافتتاح، اللواء أيمن سالم، رئيس الشركة المصرية لتجارة السلع، وحسام العربى مدير عام التموين بأسوان، ومحمود عليان رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

وأوضح محافظ أسوان، بأن أعمال التطوير أجريت بالمجمع لمدة شهرين فقط، مع توفير احتياجات ومتطلبات أهالى قرى مركز نصر النوبة.

وأكد اللواء يسرى، فى تصريحاته خلال الجولة، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح 4 مجمعات استهلاكية كبرى، منها مجمعان بمنطقتى المحمودية والعقاد بمدينة أسوان، وآخران فى مدينتى دراو وكوم أمبو.