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بالفيديو والصور.. محافظ أسوان يفتتح مجمعا استهلاكيا بمركز نصر النوبة

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افتتح اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، اليوم السبت، المجمع الاستهلاكى المطور بمركز نصر النوبة التابع لوزارة ، عقب الانتهاء من أعمال تطويره بمساحة 600 متر مربع، وبتكلفة وصلت 5 ملايين جنيه.

اليوم السابع -9 -2015

حضر الافتتاح، اللواء أيمن سالم، رئيس الشركة المصرية لتجارة السلع، وحسام العربى مدير عام التموين بأسوان، ومحمود عليان رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

اليوم السابع -9 -2015

وأوضح محافظ أسوان، بأن أعمال التطوير أجريت بالمجمع لمدة شهرين فقط، مع توفير احتياجات ومتطلبات أهالى قرى مركز نصر النوبة.

اليوم السابع -9 -2015

وأكد اللواء يسرى، فى تصريحاته خلال الجولة، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح 4 مجمعات استهلاكية كبرى، منها مجمعان بمنطقتى المحمودية والعقاد بمدينة أسوان، وآخران فى مدينتى دراو وكوم أمبو.

اليوم السابع -9 -2015

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مصر 365

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