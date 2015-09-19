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محافظ مطروح: تجهيز 55 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة

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محافظ مطروح: تجهيز 55 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة محافظ مطروح: تجهيز 55 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة
أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية، بديوان عام المحافظة وربطها بمراكز ومدن المحافظة الثمانية، خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة، مع مسئولى القطاعات المختلفة للقضاء على أى مشاكل أو شكاوى بصفة دورية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 55 ساحة لصلاة العيد.

وصرح الشيخ محمد الطراوى مدير عام أوقاف مطروح، بأن عدد الساحات الشعبية التى ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام، 55 ساحة شعبية على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، وهى 20 ساحة بمدينة الحمام و3 بالعلمين و3 بالضبعة و9 ساحات بمدينة مرسى مطروح و2 بالنجيلة و2 بسيدى برانى وساحة واحدة بالسلوم و15 ساحة بواحة سيوة.

من جانبه، شدد محافظ مطروح على أهمية النشر فى وسائل الإعلام المختلفة وإذاعة مطروح لكى يتعرف الأهالى على أسماء وأماكن الساحات التى ستقام بها صلاة العيد، مع قيام مجالس المدن بوضع أسماء الساحات بكل مدينة وتجهيز الساحات لاستقبال المصلين وتوفير سبل الراحة والأمان بها.

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مصر 365