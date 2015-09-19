بالصور.. إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة فى الأقصر

شنت سلطات مدينة الأقصر حملة مكبرة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، اليوم السبت، وأسفرت الحملة التى قادها رئيس المدينة العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر وأحمد همام سكرتير عام مدينة الأقصر عن إزالة (4) حالات تعد منهم حالة تعد على إصلاح زراعى وأملاك الدولة بمساحة 150 م.

وتعد تلك الحالة جزءًا من قطعة الأرض التى تم تخصيصها من قبل رئيس الوزراء بناءً على الطلب المقدم من محمد بدر محافظ الأقصر لإقامة بعض المشروعات الخدمية لصالح نجع العوابد مساحتها (1) فدان، و(3) قراريط، و(22) سهما، الواقع بحوض القرية القبلى 14 ضمن القطعة 10 زمام الكرنك الجديدة نجع العوابد بمدينة الأقصر لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مجمع مدارس للتعليم الأساسى.

كما تم تنفيذ (3) حالات قرارات إزالة لسور بشارع البنى بمنشأة العمارى.

شارك فى الحملة المهندس ماجد جميل مدير قسم التنظيم بالإدارة الهندسية والأستاذ محمد جمال مدير الشئون القانونية بمدينة الأقصر، والأستاذ محمد فوزى رئيس حى المطار، والمهندس سامح ناجى مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية بمدينة الأقصر والأستاذ فتحى مدير حملة المعدات بمدينة الأقصر والأستاذ غزالى مدير الحملة وفرقة الإنقاذ وعمال الحى ولودرات الحملة الميكانيكية.

ومن جانبه، أكد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، أن الحملة استهدفت إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتمت الحملة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء محمد عيسى.



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