محو أمية 60 رجلا وسيدة ضمن مشروع "تشغيل الفتيات" بسوهاج

قال محمد الدالى، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، إنه تم محو أمية 60 من الرجال والسيدات بقرى مركز سوهاج، وتسليمهم الشهادات الخاصة بمحو أميتهم، وذلك فى حفل ختام مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرات العناية بصحة الأم والطفل، والممول من الصندوق الاجتماعى، والمنفذ بمعرفة جمعية صحبة الخير بالاشتراك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج ومديرية الصحة.

وأضاف الدالى، أن الحفل أقيم بنقابة المعلمين بسوهاج، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تغيير الخصائص السكانية من خلال محو أمية الأسر المستهدفة، كما تم تكريم ميسرات محو الأمية اللاتى قمن بمحو أمية السيدات والرجال.