مصرع شخص وإصابة 15 آخرين انقلبت سيارتهم خلال رحلتهم لمولد أبو الحسن الشاذلى

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 15 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 16 شخصا من زوار ومحبى سيدى أبو الحسن الشاذلى جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى اليوم الواحد بمرسى علم.

كانت شرطة النجدة قد تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 طريق الشيخ سالم الشيخ الشاذلى أبو الحسن جنوب مدينة مرسى علم، حيث إن السيارة كانت قادمة من مدينة إسنا فى طريقهم للاحتفال بإحياء ذكرى أبو الحسن الشاذلى، وتم نقلهم جميعا لمستشفى اليوم الواحد بمرسى علم.

وأعلنت غرفة إسعاف البحر الأحمر، أن الجثة الواحدة لشخص يدعى محمد أحمد سعد 22 سنة.