Angelina jolie تلتقي رئيس وزراء كامبوديا

ضمن إطار التحضير لفيلمها الجديد، الذي يروي شيئاً من تاريخ "الخمير الحمر" الوحشي ونظامهم، اجتمعت النجمة العالمية Angelina jolie برئيس وزراء كامبوديا هون سين.

واستعانت مندوبة الأمم المتحدة بمترجم ، أثناء بحثها والسياسي الكمبودي كيفية بدء تصوير فيلمها، في تشرين الثاني/نوفمبر، المقتبس من الرواية التي تحمل هذا الاسم أيضاً، للكاتبة والناشطة في حقوق الإنسان، لونج اونغ، على أن يجد سبيله إلى العرض في عام 2016.

والفيلم الجديد من إنتاج النجمة، ويحمل اسم First They Killed My Father: "A Daughter of Cambodia Remembers، ويتوقع له أن يكون عبارة عن مذكرات أليمة ومؤثرة عن حياة المؤلفة الكمبودية، وعن بقائها على قيد الحياة في ظلّ نظام "الخمير الحمر" القاتل.

وفي هذا السياق، أصدرت Angelina بياناَ صحافياً، قالت فيه: "لقد أثر كتاب لونج فيّ كثيراَ، إذ ساعدني على فهم وإدراك كيفية تعاطي الأطفال مع الحرب في بلادهم وكيف يتأثّرون بها عاطفياً" .

وتابعت النجمة القول: "هذا العمل سيساعدني على التقرّب أكثر من شعب كمبوديا، وهو بلد ابني الأم. وهذا العمل بمنزلة حلم أصبح حقيقة، بالنسبة لي، إذ سنحت لي الفرصة لتحويل هذا الكتاب إلى عمل على الشاشة ، كما أتشرّف بالتعامل مع لونج والمخرج ريثي بانه".

يذكر أن ابن Angelina jolie مادوكس البالغ من العمر 13 عاماً، الذي ولد في كمبوديا، سيشارك في إعداد الفيلم، من دون أن يتم تحديد دوره حتى الآن في العمل، على الرغم من أنه سبق له أن عمل كمساعد لفريق الإنتاج في فيلم من إخراج والدته أيضاً، هو "By The Sea"، الذي كان من بطولة Angelina jolie نفسها وبراد بيت.

