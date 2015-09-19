رغم فوزه بجائزة أفضل ممثل ما سر حزن أنجين أكيوريك؟

عمان- سميرة حسنين

انتزع النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بكريم في "فاطمة" وبالمحقق عمر في "العشق الأسود"، جائزة أفضل ممثل في مهرجان سيول الدولي للدراما الذي يعد من أهم المهرجانات التلفزيونية في العالم، متفوقاً على منافسيه ومن بينهم (أدريان بودي) الحائز على جائزة الأوسكار.

انجين استلم جائزته في حفل فني كبير شاهده الملايين على الهواء مباشرة في عاصمة كوريا الجنوبية، وقد تنافست في المهرجان 50 دولة عبر 50 عمل درامي.

وقد وجّه أكيوريك كلمة شكر خاصة لفريق مسلسل "العشق الأسود" ومنتجه الشاب كريم شاتاي ومخرجيه أحمد كاتيكسيز وهاكان إيرين وكاتبا السيناريو أيليم جان بولات، وسيما أرغينيكون، وأصدقائه وزملائه الممثلين والممثلات وعائلته الكريمة لإسهامهم جميعاً في نجاحه الفني والجماهيري.

وأضاف أنجين أكيوريك قائلاً في كلمته الموجهة لألاف المعجبين به في كوريا والعالم "على الرغم من أننا لا نتحدث لغة واحدة إلا إنني مدرك تماماً بأن تبادل المشاعر مع بعضنا بعضاً تجربة جميلة جداً".

وتابع "أشعر بالسعادة لحصولي على هذه الجائزة الهامة والرفيعة على مستوى العالم لكنني أشعر في الوقت نفسه بحزن كبير، وحزن عميق جراء ما يشهده بلدي في الأيام الأخيرة من أحداث إرهابية".

وأضاف قائلاً إن السلام هو الشيء الوحيد الذي يمكن طلب ويجب نشره حيث الإرهاب .

وتابع "لا أتمنى السلام لبلدي فقط بل أتمنى السلام للعالم أجمع".

وقد فوجىء أنجين أكيوريك في كوريا الجنوبية باهتمام المعجبين والصحافة بمسلسله الأخير (العشق الأسود)، الذي يعرض بموسميه الأول والثاني في أكثر من 50 دولة في العالم من بينها كوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط والأرجنتين واليونان، وفوزه بالجائزة سيسهل عرضه في عشرات الدول الأجنبية التي لم تحصل قنواتها المحلية على حق عرضه الحصري بعد على شاشاتها.