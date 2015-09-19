صفاء سلطان: لا أخاف من عاصي الحلاني تعرضت للخيانة وظلمت أسرتي جداً

فنانة لها أسلوب خاص، واختياراتها لأعمالها جعلتها أحد أهم الوجوه في الساحة العربية، عرض لها في رمضان ثلاثة مسلسلات هي: "أوراق التوت" و"العراب" و"عناقيد النور". التقت "سيدتي" مؤخراً النجمة صفاء سلطان. ففتحت لنا قلبها وتحدثت في حوار لا تنقصه الصراحة كاشفة عن تعرضها للخيانة وسبب ظلمها لأسرتها:

"العراب" تذكرة عودتي للدراما السورية

شاركت في مسلسل «العراب» في لبنان مع المطرب عاصي الحلاني ما سبب حماسك للمشاركة في هذا العمل؟

مسلسل «العراب» تذكرة عودتي للدراما السورية بعد غياب دام ثلاث سنوات. وأنا سعيدة بانضمامي إلى هذا المسلسل. وعاصي الحلاني ليس البطل المطلق للعمل وإنما المسلسل يحمل طابع البطولة الجماعية، وجميعنا سعداء أن عاصي ضمن مجموعة من ألمع نجوم الدراما السورية وتحت إدارة المخرج المتميز مثنى صبح والذي أعمل معه للمرة الأولى.

ألم تشعري بالقلق من هذا العمل، خاصة أن بطله عاصي الحلاني يدخل عالم التمثيل في الأعمال الدرامية للمرة الأولى؟

على العكس تماماً، وجود الفنان النجم عاصي الحلاني أضفى نكهةً خاصة على المسلسل، والتمثيل ليس بغريب عليه فهو ممثل جيد، ويمكن أن ترى هذا من خلال «كليباته»، فهو يؤدي دوره في «الكليب» بشكل مقنع. أنا شخصياً أتشرف بوقوفي أمام نجم لامع كعاصي الحلاني حيث جسدت دور شقيقته الصغرى. وكان لنا مشاهد رائعة معاً.

المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الطويلة التي ستعرض في 60 حلقة، هل هذا النوع أصبح مفضلاً لديك؟

ليست المرة الأولى التي أشارك فيها بمسلسلات طويلة، بل هي التجربة الثالثة بعد مسلسليّ «مطلوب رجال» و«علاقات خاصة». وهذا النوع يتميز بأن المشاهد يتعايش مع شخصيات العمل لمدة أطول ويتحمس لمعرفة أحداثه وما يجد في شخصيته ومحور قصته. وأنا من مشجعي هذا النوع الذي يستهلك منا جهداً ومسؤولية أكبر. ولكن نتائجه جميلة من حيث ردود أفعال المشاهدين. لقد تم إبلاغي بالجزء الثاني. وسأكون أنا البطلة الرئيسية فيه. وهذا أستعدّ له استعداداً خاصاً.

المسلسل مأخوذ عن فيلم أجنبي فهل تمّ الاقتباس مع إدخال تعديلات بما يتناسب مع مجتمعنا العربي؟

نعم، بالتأكيد. المسلسل تمت معالجته ليتناسب مع مجتمعنا الشرقي وعاداته وتقاليده بكل جوانبه.

هل تشعرين بالرضا لمشاركتك في 3 أعمال في رمضان وهي: «العراب» و«عناقيد النور» و«أوراق التوت»؟

نعم، الحمدلله، راضية كل الرضا. وقد ذكرت سابقاً إن التواجد المكثف والكثير ليس سبباً لنجاح الفنان وإنما اختيار أدواره ورضاه عن نفسه هو، قبل المشاهدين هو النجاح بحد ذاته. وأتمنى أن أكون عند حسن ظنّ الجمهور فيما قدمته هذا العام.

هذا ما أتوقّعه

هل تشعرين أن الدراما العربية تسير إلى العالمية وقادرة على منع اجتياح الأعمال الغربية والتركية؟

ليس المنع بمعنى الكلمة. فالمحطات العربية فرضت علينا الأعمال التركية والغربية. ولا مانع من وجودها. وأعتقد أنه قريباً سوف تتم عملية دوبلاج لأعمالنا العربية. وهذا ما أتوقّعه لأننا وصلنا والحمدلله لساحة المنافسة من جميع النواحي الفنية والتقنية المتقدمة والمتطورة. ومواضيعنا أصبحت أكثر جرأةً وموضوعيةً وأصبح لدينا نجوم شاركوا في أعمال فنية عالمية. وهذا فخر لنا جميعاً.

معظم المسلسلات العربية أصبحت تخلق توليفة من كل الممثلين العرب على عكس الفترة الماضية. هل تعتقدين أنه الحل النموذجي للتقارب الفني العربي؟

لربما استطاعت الدراما العربية عمل ما لم تستطع أن تقوم به السياسات العربية. فوجود توليفة ممثلين من مختلف الجنسيات في عمل عربي واحد حالة متميزة صحية راقية حيث ينقل كل فنان لهجته وعاداته وتقاليد بلده للعالم العربي. فأصبح المشاهد لديه معرفه ودراية عن باقي الوطن العربي من خلال شاشة تلفزيونية وهو جالس في بيته. ووجود الخبرات العربية في نفس العمل ممتاز للرقي في الدراما بكل أنواعها.

كيف ترى صفاء سلطان موقعها بين النجمات العربيات؟

لا أستطيع أن أقيّم مكاني. فهذا التقييم يأتي منكم أنتم أولاً وأقصد الصحافة التي تتابع تطوري الفني مشكورين، والمشاهدين الذين بمحبتهم عززت مكانتي اليوم. ولكني راضية الحمدلله عن موقعي وأنا دائماً أقول في نفسي إنني مازلت أتعلم وأتمنى من الله أن يوفقني وأن أبقى عند حسن ظنّ كل المتابعين.

من هي الممثلة التي تجذب صفاء سلطان لكي تشاهد أعمالها؟

نيللي كريم أشعر بأنها في كل عام تتجدد وتتميز وتخرق القلوب والعقول وتفاجىء كل من حولها وتفوق التوقعات أتمنى لها دوام النجاح والتألق.

وجودك في السينما ضعيف إذا ما قورن بالدراما. فهل الأعمال السينمائية الموجودة حالياً لاتناسبك أم أنك اكتفيت فقط بالأعمال الدرامية؟

لم تأتني فرصة سينمائية كما يجب وكما أتمنى، ولكني آمل دخولي عالم السينما بالشكل اللائق فنياً، وأن أستطيع تقديم ما أمتلك من قدرات فنية من غناء وتقليد وتمثيل في عمل يكون قريباً من المشاهدين. وأكتفي حالياً بالأعمال الدرامية وأنتظر أن تأتي فرصة السينما بتميز وكما أطمح وأحلم إن شاء الله.

قمت بتصوير العديد من الأعمال في وقت واحد. فكيف توفقين بين التصوير وبين أسرتك؟

الحقيقة، وللأسف، أني ظلمت أسرتي جداً، ولكني أحاول تعويضهم في الأيام التي لا يوجد لدي تصوير وأبقى إلى جانبهم. وللضرورة أحكام، وأهلي متفهمون والحمد لله. فهم ينتظرون متابعة العمل بشغف ليعوّضهم فترة غيابي عنهم.

أحب الوقوف أمام هؤلاء الممثلين

هل هناك نجوم تحبين الوقوف أمامهم في السينما المصرية؟

الحقيقة، هناك فنانون كثر وعلى رأسهم الأستاذ الزعيم عادل إمام والنجوم الشباب كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وأحمد مكي.

من هم الكوميديانات الذين ترغبين في العمل معهم؟

أحمد حلمي من الكوميديانات الذين يتمتعون بحسٍّ كوميدي عال وسرعة بديهة متميزة. وهذا مطلوب في الكوميديا إضافة إلى الحضور المتميز. وطبعاً، الزعيم عادل إمام الذي يعتبر مدرسة في عالم الكوميديا.

لا أوافق على المشاركة في لجان التحكيم

هل من الممكن أن نجد صفاء سلطان تشارك في تقديم برنامج غنائي كعضو لجنة تحكيم؟

أحترم رأي لجان التحكيم، ومن الصحي تصنيع نجوم في عالم الغناء بما أن ساحة الغناء أصبحت مكتظة بالمؤدين الغنائيين وليس بأصحاب الأصوات الغنائية المميزة. وإذا عرضت عليّ فكرة المشاركة فلا أعتقد أني سأوافق، لسبب بسيط هو أنني أستطيع تقديم صوتي كمطربة بعيداً من المشاركة في برنامج. وأترك المكان لمن يستحقه أكثر وبحاجة للفرصة ليقدم صوته ويدخل عالم الغناء الذي أستطيع الدخول إليه أنا بسهولة.

بعيداً من الفن مع صفاء سلطان

هل أنت «ست بيت شاطرة»؟

نعم، أنا «ست بيت شاطرة». وقد أضحكني السؤال. ولكن، لم تتسنَ لي الفرصة بعد لأثبت هذا نتيجة انشغالي بالتصوير طوال الوقت. ولكن، عند تفرغي، أقدم أفضل ما لدي من مهارات منزلية.

أي نوع من الوجبات تحبين طهيها؟

الملوخية والديك الرومي المشوي وأكلة سورية تسمى شيخ المحشي.

هل أنت طموحة فنياً؟

طموحة بلا حدود.

ما الذي ينقصك على المستويين الشخصي والفني؟

على المستوى الشخصي لا ينقصني شيء، الحمدلله، سوى أن أطمئن على مستقبل ابنتي وأن تعيش في وطنها العربي بسلام كما عشت أنا وترعرعت. وعلى المستوى الفني تنقصني فرصة الدور المختلف والقوي وأطمح للدور الكوميدي لأكشف عن قدراتي الكوميدية.

ما رأيك في الخيانة؟

موجعـة جداً.

هل تعرضت للخيانة من قبل؟

حدث في الماضي أني تعرضت لها من قبل إحدى الصديقات وأحسست بوجعها كثيراً. فليست الخيانة هي فقط خيانة الرجل للمرأة وإنما خيانة الأصدقاء أصعب ومؤلمة أكثر.

هل تختارين ملابسك بمفردك أم أنك تعتمدين على مصمم أزياء محدد؟

الحقيقة، أنا من أختار ملابسي ولا أعتمد على مصمم بعينه. أما في المسلسلات فأعود لستايلست العمل لكي تكون الملابس مناسبة للشخصية التي أقدمها، ولا أرتدي ما تفرضه الموضة بل ما يلائمني وما يليق بي.

ما الذي تخشاه صفاء سلطان؟

أخشى الفشل وأخاف الموت.