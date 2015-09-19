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غانا تشيد بالفريق الطبي المصري في «تامالي»

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غانا تشيد بالفريق الطبي المصري في «تامالي» غانا تشيد بالفريق الطبي المصري في «تامالي»

زار محمد حيدر سفير لدى غانا، برفقته عميد الجالية المصرية، مدينة تامالى شمال غانا، والتى تم إيفاد مجموعة من الأطباء المصريين لها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية مؤخراً لدعم المستشفى التعليمى بها بناءً على طلب السلطات الغانية.

التقى السفير بمدير الخدمات الطبية فى غانا ومدير المستشفى ومديرى الأقسام الطبية، حيث عبروا عن الإمتنان لهذه الإستجابة التى ساهمت فى مواجهة النقص الحاد فى الأطباء والتقدير البالغ لأداء وإمكانات الأطباء المصريين والتعاون مع نظرائهم الغانيين ونقل خبراتهم إليهم، مع الإعراب عن التطلع لتأسيس تواجد دائم للأطباء المصريين.

وأعرب السفير المصري عن سعادته بهذا المردود الإيجابى للزيارة، مشيراً إلى أن وفداً طبياً ثانياً سيتم إيفاده إلى غانا لمدة أسبوعين وفقاً للإتفاق بين البلدين، مؤكداً أن مصر حريصة على تلبية احتياجات الأشقاء فى غانا فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين وأنه سيتابع إتصالاته مع مسئولى وزارة الصحة الغانية للتعرف على احتياجاتهم والتوافق على النموذج الأمثل للتعاون.

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