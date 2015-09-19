محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى شهيد "ميت غمر".. ويطلق اسمه على مدرسة

قدم حسام الدين امام محافظ الدقهلية واجب العزاء فى شهيد الواجب الوطنى، ابن فرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر لأهل الشهيد شحتة درويش ٢٤ عاما، لوالده وأسرته.

وتبادل المحافظ الحديث مع والد شهيد سيناء، مؤكداً أن دمه لم ولن يذهب سدى، وأن الدولة بكامل أجهزتها تقف بالمرصاد لمواجهة قوى الإرهاب التى لا تعرف ضميرا إنسانيا ولا ينتمى أصحابها إلى أبناء هذ الوطن.

وأمر المحافظ بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة الإعدادية بالقرية ليصبح اسمها مدرسة الشهيد شحتة درويش الإعدادية، كما وجه بتوفير فرصة عمل لشقيق الشهيد.

وبعد أداء واجب العزاء، لاحظ المحافظ وجود مخلفات حول دار المناسبات، فوجه إلى رئيس مركز ميت غمر بإزالتها على الفور. كما التقى بعدد من المواطنين الذين قدموا عددا من الطلبات شملت تركيب محول كهرباء وإنارة الطريق الرئيسى للقرية وعمل مطب صناعى للمدخل الثانى للقرية. وعلى الفور استجاب المحافظ لكافة طلباتهم ووجه لرئيس مركز ومدينة ميت غمر تنفيذها على الفور.



>

المحافظ لدى حضوره العزاء



>

محافظ الدقهلية يصافح عددا من أهلى الشهيد



>

المحافظ يتلقى عددا من الطلبات على هامش العزاء



>

المحافظ يستمع إلى شكاوى بعض المواطنين



>

المحافظ يصافح أهالى القرى ويستمع لمطالبهم