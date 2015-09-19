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بالصور.. مجلس مدينة الأقصر ينفذ قرار إزالة لمنازل مخالفة بمنشأة العمارى

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نفذ العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، قرار إزالة فى المهد بأحد المنازل المخالفة بشارع البنى بمنشأة العمارى، حيث قام بإيقاف أعمال البناء واحتجاز خلاطة البناء حتى إزالة الأعمال الخشبية بالمبنى وإخطار الإدارة الهندسية باتخاذ إجراءات صارمة ضد صاحب العقار.

شارك فى الحملة السيد أحمد همام سكرتير عام مدينة الأقصر والمهندس ماجد جميل مدير قسم التنظيم بالإدارة الهندسية ومشرفى الإدارة الهندسية والأستاذ محمد جمال مدير الشئون القانونية وفرقة الإنقاذ والأستاذ محمد فوزى رئيس حى المطار وشرطة المرافق وعمال ومعدات المدينة، وأكد رئيس المدينة استمرار حملات الإزالة لتطبيق القوانين واللوائح المقررة ومن ثم ضبط الشارع الأقصرى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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